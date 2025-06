Blokees feierte sein Debüt auf der CCXP México 2025 und tritt offiziell in den mexikanischen Markt ein.

SHANGHAI, 1. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. Mai 2025 wurde die bedeutendste Popkultur-Ausstellung Lateinamerikas, die CCXP Mexico 2025, in Mexiko feierlich eröffnet. Die chinesische Bauklötzchen-Spielzeugmarke Blokees präsentierte erstmals mehrere Produkte aus ihrer IP-Serie auf der Messe. Die offizielle Einführung der Lokalisierungsstrategie von Blokees auf dem mexikanischen Markt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der lateinamerikanischen Geschäftstätigkeit des Unternehmens, nachdem bereits Chile, Peru, Panama und Brasilien erfolgreich erschlossen wurden.

Dieses Mal präsentiert Blokees eine Reihe von Baustein-Figuren, darunter Hero8, Hero10, Champion, Legend, Fantastic und weitere. Diese Produkte basieren auf weltweit bekannten IPs, darunter EVA, Hatsune Miku, Transformers, Ultraman, Marvel, Naruto, Saint Seiya und dem selbst entwickelten IP Hero Infinite. Sie richten sich gezielt an die Altersgruppe ab 16 Jahren in den Bereichen Anime und Modellbau und ziehen eine große Anzahl von Besuchern an, die anhalten und die Produkte ausprobieren möchten. Die Produkte wurden aufgrund ihrer hohen IP-Treue, ihrer einfachen Montage und ihrer Spielbarkeit einhellig gelobt.