Großbritannien will neue Angriffs-U-Boote bauen

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will bis zu zwölf neue Angriffs-U-Boote bauen, um die Sicherheit des Landes langfristig zu gewährleisten. Die Pläne seien eine Reaktion auf eine "schnell wachsende Bedrohung" und würden "Großbritannien und die Nato auf Jahrzehnte hinaus sicher machen", teilte die Regierung in London mit.

Am heutigen Montag will die Regierung von Premierminister Keir Starmer den von ihr in Auftrag gegebenen Bericht zur Überprüfung der Verteidigungspolitik vorstellen. Es wird erwartet, dass im Rahmen der Überprüfung empfohlen wird, die britischen Streitkräfte in "Kriegsbereitschaft" zu versetzen, um auf wachsende Bedrohungen vorbereitet zu sein.