Treffen der Landesregierungschefs mit Merz verschoben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verschieben ihr ursprünglich für Donnerstag geplantes Treffen komplett. "Am Donnerstagvormittag findet die MPK (Ministerpräsidentenkonferenz) in gewohnter Form statt", das heißt nur mit den Ländern untereinander, wie der Regierungssprecher des derzeitigen Vorsitzlandes Sachsen, Ralph Schreiber, mitteilte. "Für den notwendigen Austausch mit dem Bundeskanzler und der Bundesregierung wird zeitnah ein neuer Termin vereinbart."

Es bleibt aber am Mittwochabend beim geplanten gemeinsamen Abendessen der Länderchefinnen und -chefs mit dem Kanzler, bevor dieser noch in der Nacht zu seiner USA-Reise nach Washington startet. Wegen der kurzfristig terminierten Reise hatte zunächst Kanzleramtsminister Thorsten Frei Merz am anderen Tag beim Treffen mit den Ländern vertreten sollen. Nun haben sich aber Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Koordinator der SPD-geführten Länder, Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies, gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt auf eine Verschiebung verständigt./and/DP/zb