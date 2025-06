OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Israel/Gaza:

"So wie Friedrich Merz nicht weiß, warum die israelische Armee eine Terror-Organisation bekämpft, so können wir nur rätseln, was ihn zu dieser Wende der deutschen Außenpolitik getrieben hat. Die Vermutung liegt nah, dass es Opportunismus war. Opportunismus ist der politische Grundcharakter des Friedrich Merz. Glasklar ist dagegen, was sie bewirkt: Antisemitismus unter dem Deckmantel der 'Israelkritik' darf für sich nun den Segen des Kanzlers in Anspruch nehmen. Genozid-Träumer, die 'From the river to the sea'-Typen, die auch gern deutsche Polizisten verdreschen, werden sich bestärkt fühlen. In islamistischen Kreisen wird Merz als nützlicher Idiot gelten, der sich schützend vor eine Organisation stellt, die Teil der großen antiwestlichen islamischen Koalition ist."/yyzz/DP/he