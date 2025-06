Geprüfter Geschäftsbericht 2024 vorgelegt

Auf der Ebene Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER resultiert ein Ergebnis im Verlustbereich. Der EBITDA beläuft sich hier auf TCHF 702 (Vorjahr TCHF 3'798), das Jahresergebnis vor Steuern auf TCHF -5'453 (Vorjahr TCHF -3'797) und das Jahresergebnis auf TCHF -6'987 (Vorjahr TCHF -3'429). Der Innere Wert musste hier auch einen Abschlag auf CHF 11.74 (Vorjahr CHF 14.17) hinnehmen.

Die Ursache für die vorliegenden diametralen Ergebnisse liegt darin, dass im Einzelabschluss erworbene Immobilien zu effektiven Ankaufswerten (Steuerwert), auf der Ebene Konzernrechnung gemäss Swiss GAAP FER aber zur Verkehrswerten verbucht werden müssen. Dies führt dazu, dass sich bei der Rechnungslegung nach Obligationenrecht erhebliche stillen Reserven bilden können, während auf der Ebene Konzernrechnung der Verkehrswert abgebildet wird, der nach Meinung der Verkehrswertschätzer unter gut informierten Parteien ohne Zeitdruck erzielt werden kann. Im konkreten Fall bestand hinsichtlich des Verkaufs der Immobilie Badenerstrasse 288-296 in 8004 Zürich Eile, da die Altra Foundation mittels deren Anwälten extremen Druck aufsetzte, um ihre materielle Forderung schnellstens durchzusetzen. Dies führte dazu, dass der Transaktionswert beim Verkauf der Liegenschaft unter dem Verkehrswert zu liegen kam, was den vorliegenden Verlust auf der Ebene Konzernrechnung erklärt. Ergänzend ist anzumerken, dass bei beiden Abschlüssen die maximal möglichen Steuern in das Ergebnis einbezogen (zurückgestellt) wurden, welche nicht zwingend in der ausgewiesenen Höhe ausfallen müssen.