Zurückhaltung vor spannender Woche

DEUTSCHLAND: - ETWAS LEICHTER - Im Dax zeichnet sich ein zögerlicher Start in eine ereignisreiche Woche ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,2 Prozent tiefer auf 23.955 Punkte. Er bleibt damit zunächst etwas auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten. Die Woche dürfte spannend werden. Gleich zu Wochenbeginn kommen Vertreter der Ukraine und des Aggressors Russland in Istanbul erneut zu Gesprächen über Wege zu einer möglichen Beendigung des Kriegs zusammen. Am kommenden Donnerstag findet der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus statt. Im Mittelpunkt dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs, die Reaktion der Nato auf die wachsenden Bedrohungen von außen und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Ebenfalls am Donnerstag steht die Leitzinsentscheidung der EZB an

USA: - UNEINHEITLICH - Die US-Börsen sind am Freitag nach einem nervösen Handelsverlauf wenig verändert in das Wochenende gegangen. Nachdem am Donnerstag das juristische Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der Importzölle die Anleger beschäftigt hatte, richtete sich der Fokus nun auf den Handelsstreit mit China. Nachrichten zu dem Thema hatte zwischenzeitlich insbesondere die konjunktursensiblen Technologieaktien spürbar belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,13 Prozent auf 42.270,07 Punkte zu. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ergibt sich damit ein Plus von 1,6 Prozent. Die Bilanz für den Monat Mai weist einen Gewinn von 3,9 Prozent aus. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,01 Prozent auf 5.911,69 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 21.340,99 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenbeginn wegen der Sorgen über die weitere Entwicklung im Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und den meisten anderen Ländern der Welt nachgegeben. Dabei gab es Hongkong und Tokio größere Verluste; in China hielt sich das Minus in Grenzen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im kurz vor Handelsschluss 1,3 Prozent. Für den Hongkonger Hang Seng ging es kurz vor Handelsende um knapp zwei Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um ein halbes Prozent.

^

DAX 23997,48 0,27%

XDAX 24059,00 0,54%

EuroSTOXX 50 5366,59 -0,08%

Stoxx50 4532,10 0,35%



DJIA 42270,07 0,13%

S&P 500 5911,69 -0,01%

NASDAQ 100 21340,99 -0,11%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 131,23 -0,05%



°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1371 0,21%

USD/Yen 143,46 -0,41%

Euro/Yen 163,13 -0,21%



°



BITCOIN:



^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 104.850 -0,81%

°



ROHÖL:



^

Brent 64,30 +1,52 USD WTI 62,49 +1,70 USD °



/zb