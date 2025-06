Die Mongolei steht am Montag vor einer entscheidenden Parlamentswahl, die zum Sturz der Koalitionsregierung führen könnte

Eine neue Analyse von Mongolian Economic Development Board zeigt, dass dies zu einem drastischen Rückgang des Nationaleinkommens und der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) sowie zu einer steigenden Inflation führen könnte

Politische Instabilität wird die in den letzten Jahren erzielten wirtschaftlichen Fortschritte gefährden

ULAANBAATAR, Mongolei, 2. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während sich das mongolische Parlament darauf vorbereitet, am Montag darüber abzustimmen, ob die mongolische Koalitionsregierung im Amt bleiben soll, warnt eine neue Wirtschaftsanalyse davor, dass das Ende der Regierung dazu führen könnte, dass die mongolische Wirtschaft innerhalb von sechs Monaten um mehr als 20% schrumpft und die ausländischen Direktinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40% zurückgehen.

Premierministerin Oyun-Erdene forderte am Mittwoch die Mitglieder des Großen Staatskhurals auf, darüber zu entscheiden, ob die Koalitionsregierung, die seit den Parlamentswahlen im vergangenen Juni besteht, beibehalten werden soll, um die jüngste politische Instabilität zu beenden. Der Premierminister soll am Montag vor dem Khural sprechen, bevor eine „Vertrauensabstimmung" stattfindet, die als einer der wichtigsten Momente in der politischen Geschichte der Mongolei seit ihrer Demokratisierung Anfang der 1990er Jahre gelten dürfte.

Angesichts der bevorstehenden Abstimmung warnen neue Wirtschaftsdaten - die in vollem Umfang hier eingesehen werden können -, die von Mongolia's Economic Development Board erstellt wurden, vor dem Ausmaß des wirtschaftlichen Rückschlags, der der Mongolei droht:

Ein Rückgang des Bruttonationaleinkommens um 22% innerhalb von sechs Monaten

Ein Anstieg der Inflation um 12,2% innerhalb eines Jahres

Arbeitslosigkeit steigt im Jahresvergleich auf 2,5%

Abwertung des Mongolian Tugrik gegenüber dem US-Dollar um 17,9% bis Ende 2025

Rückgang des Politischen Stabilitätsindexes der Mongolei um 18 Punkte im Vergleich zum Vorjahr

Diese Prognosen stehen im Einklang mit den Erfahrungen anderer Länder, in denen sich politische Instabilität negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt hat, auch nach dem Sturz einer Koalitionsregierung: