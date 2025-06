Starker Schlussspurt

Im Zeitraum seit dem letzten Frühjahreshoch bei 99,74 US-Dollar hat das Walmart-Papier eine volatile Seitwärtsbewegung eingeschlagen, diese präsentiert sich jedoch eindeutig in Gestalt einer inversen SKS-Formation und verläuft nur knapp unter einer Mitte Februar etablierten Kurslücke, die wie ein Magnet auf die Kurse einwirkt. Demnach wäre über der Nackenlinie verlaufend um 99,29 US-Dollar ein Kaufsignal zu erwarten, welches geradewegs an die Rekordstände von 105,30 US-Dollar führen könnte. Gelingt es auch diese Marke nachhaltig zu knacken, wären auf mittelfristiger Sicht weitere Zugewinne sogar 116,11 US-Dollar möglich. Durch den Einsatz des Turbo-Call-Optionsscheins WKN DY7ED3, ausgestattet mit einem Hebel von 11,77, würde sich eine sehr ansehnliche Rendite zusammenkommen. Auf der Unterseite sollte es jetzt aber nicht mehr unter 95,00 US-Dollar talwärts gehen, dies würde nämlich das Papier aller Wahrscheinlichkeit nach kurzzeitig in die Knie zwingen und Abschläge auf 90,00 US-Dollar hervorrufen. Darunter dürfte bei weiter fallenden Kursen nur noch der EMA 50 (blaue Linie) bei 85,81 US-Dollar als Support aushelfen können.

Trading-Strategie: