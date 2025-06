DAX im Wochenchart mit Tri Star Top

Die durch die drei Doji-Wochenkerzen (Tri Star Top/ santen boshi) etablierte Handelsspanne zwischen 23.274 und in der Spitze 24.325 Punkten ist vorläufig als neutral zu bewerten. Sollte der DAX demnächst also einen Wochenschlusskurs unterhalb von 23.174 Zählern etablieren, käme dies einem Verkaufssignal in Richtung 22.320 und darunter sogar 21.513 Punkte gleich und würde sich für ein Short-Engagement beispielsweise über den weiter und den vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein qualifizieren. Hierbei muss aber die vierte Woche jedoch ein ausgeprägtes Low unterhalb der drei Dojis erreichen. Anderenfalls könnte aus dem aktuellen Konstrukt noch eine Bärenfalle werden, mit der Konsequenz eines direkten Durchmarschs in Richtung 24.566 Punkte.

Aktuelle Lage