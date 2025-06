CDU-Außenpolitiker Ziemiak Vorgezogene Parlamentswahl in Polen möglich Nach dem Sieg des Rechtskonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl in Polen hält der CDU-Außenpolitiker Paul Ziemiak auch vorgezogene Parlamentswahlen in dem Land für möglich. Im Deutschlandfunk sagte Ziemiak, er rechne damit, dass es …