Etwas schwächer in eine ereignisreiche Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter der runden Marke von 24.000 Punkten zeichnet sich am Montag für den Dax ein etwas schwächerer Start in eine ereignisreiche Woche ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 23.932 Punkte. Er bleibt damit zunächst etwas auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Montag 0,5 Prozent tiefer eröffnen.

US-Präsident Donald verschärfte am Wochenende wieder den Zollstreit. Er will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Die EU übt scharfe Kritik und droht mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.