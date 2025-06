JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,70 auf 8,90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Halbleiter-Unternehmen verzeichne stabile bis positive Trends, aber der Umsatz dürfte 2025 noch stagnieren, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Längerfristige Prognosen seien schwierig, da AMS-Osram beabsichtige, mit Anteilsverkäufen von mehr als 500 Millionen Euro größere Veränderungen im Portfolio vorzunehmen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 19:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 8,62EUR auf Tradegate (02. Juni 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.