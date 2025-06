Kolumbianische Bergbaulegende beteiligt sich an Quimbaya Gold!

Innerhalb des kolumbianischen Bergbaus ist Serafino Inacono eine der renommiertesten Persönlichkeiten überhaupt. Er trug unter anderem als Mitbegründer von Gran Columbia Gold – jetzt Aris Mining (MarketCap 1,61 Mrd. CAD) – maßgeblich dazu bei, den Bergbausektor in Kolumbien wiederzubeleben und voranzubringen. Nun wird er privat aktiv und beteiligt sich mit 500.000 kanadischen Dollar an dem jungen Goldexplorer Quimbaya Gold (CSE: QIM / WKN:A3DT3C).

Wenn sich ausgewiesen Bergbaugrößen, seien es Firmen oder Privatpersonen, an jungen Unternehmen beteiligen, sollten Investoren immer aufhorchen, denn dem neuen Engagement gehen in der Regel zahlreiche Gespräche und eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung voraus. Serafino Iacono ist eine solche Persönlichkeit. Er hat Gran Columbia Gold mit aufgebaut und mit seinem Engagement maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen, das inzwischen von Aris Mining übernommen wurde, zu einer Größe im Goldbergbau des Landes aufsteigen zu lassen.

Aktuell als Executive Chairman von Denarius Metals tätig, hält ihn das nicht davon ab, privat auch in andere sehr aussichtsreiche Explorationsunternehmen zu investieren. Quimbaya Gold ist eines dieser Unternehmen und mit 500.000 CAD ist der gewählte Einsatz nicht gerade klein. Dies zeugt davon, dass Serafino Iacono Quimbayas drei Goldprojekte in den Regionen Segovia (Tahami-Projekt), Puerto Berrio (Berrio-Projekt) und Abejorral (Maitamac-Projekt) als sehr aussichtsreich einstuft.

Quimbaya Gold gewinnt frisches Kapital und eine ausgewiesene Expertise

Für Quimbaya Gold ist diese Beteiligung mehr als nur frisches Kapital für die eigene Weiterentwicklung. Serafino Iacono und Quimbaya sehen die Beteiligung beide als ein strategisches Investment an und man darf für die Zukunft davon ausgehen, dass der Austausch nicht nur beständig, sondern auch intensiv sein wird. Als Aktionär hat der Denarius Metals Chairman zudem ein persönliches Interesse daran, Quimbaya Gold weiter voranzubringen. Von seinem umfangreichen Expertenwissen wird in Zukunft deshalb neben Denarius Metals auch Quimbaya Gold profitieren. Dies dürfte sich für die Entwicklung der drei bohrbereiten Projekte in der Provinz Antioquia als förderlich erweisen.

Entsprechend erfreut zeigte sich Alexandre P. Boivin, der Präsident und CEO von Quimbaya Gold, über das finanzielle Engagement seines Branchenkollegen: „Die Anerkennung unserer harten Arbeit in den letzten Jahren durch Branchenführer wie Serafino Iacono ist eine echte Bestätigung unserer Strategie und unserer Vermögenswerte. Mit starken Explorationsergebnissen, einem bohrbereiten Portfolio und den richtigen Leuten an Bord sind wir unglaublich gespannt auf die Zukunft, insbesondere da wir uns auf den Beginn der Bohrungen in Tahami South vorbereiten. Dies ist ein entscheidender Moment für Quimbaya, und wir stehen erst am Anfang.“

Quimbaya Gold ist hinsichtlich Geologie, Timing und Führung einzigartig positioniert

Insgesamt plant Quimbaya Gold im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung bis zu 5.714.286 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 CAD pro Einheit auszugeben. Wird diese Anzahl vollständig ausgeschöpft, werden dem Unternehmen bis zu 2 Millionen CAD als allgemeines Betriebskapital und Kapital für die anstehenden Bohrungen und Entwicklungsarbeiten zur Verfügung stehen. Dass allein Serafino Iacono ein Viertel dieser Summe zeichnen will, spricht an dieser Stelle für sich.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant. Die Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 0,60 CAD pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten. Auch die übrigen 75% der Platzierung wurden von erfahrenen Investoren gezeichnet.

„Ich glaube, dass Quimbaya an der Schnittstelle von Geologie, Timing und Führung einzigartig positioniert ist. Das Team ist aufeinander abgestimmt, das Land ist außergewöhnlich, und in diesem aufstrebenden Goldumfeld ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen“, kommentierte Serafino Iacono sein neues Investment. „Ich freue mich darauf, ein Unternehmen zu unterstützen, das versteht, was es braucht, um in Kolumbien eine echte Goldgeschichte zu schreiben.“

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.