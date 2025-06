Euro steigt leicht - Kurs nähert sich wieder Marke von 1,14 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Start in die Woche, in der unter anderem am Donnerstag die mit Spannung erwartete EZB-Zinsentscheidung ansteht, leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel am Montag 1,1383 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Neben der EZB-Sitzung steht weiter der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskonflikt im Blickpunkt. "Das von US-Präsident Trump angerichtete Zollchaos bleibt ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten", schrieben die Experten der Helaba in einem Morgenkommentar.

"Das Hickhack setzt sich fort und von Planungssicherheit für Unternehmen kann keine Rede sein." In diesem Zusammenhang verwiesen die Analysten der Landesbank auf den am Montag um 16 Uhr anstehenden ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes. Es sei der wohl am meisten beachtete Stimmungsindikator in den Vereinigten Staaten.