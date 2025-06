BYD, NIO und Li Auto melden starke Auslieferszahlen, doch die Aktien fallen!

Trotz solider Absatzzahlen im Mai stehen Chinas führende Elektroautohersteller BYD , NIO und Li Auto erneut unter Verkaufsdruck an den Börsen. Während die Auslieferungszahlen im Jahresvergleich zulegten, belastet der eskalierende Preiskampf in der Branche zunehmend die Stimmung der Anleger – und ruft nun sogar die Branchenaufsicht auf den Plan.

Der Elektroautopionier NIO hat im Mai 2025 23.231 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Dennoch war dies bereits der dritte Monat in Folge mit rückläufigen Auslieferungen im Vergleich zum Vormonat.

Die Auslieferungen im Mai setzen sich zusammen aus 13.270 Fahrzeugen der Premium-Elektromarke NIO, 6.281 Einheiten der neuen familienorientierten Submarke ONVO sowie 3.680 Fahrzeugen der Kompaktmarke FIREFLY.

Seit Jahresbeginn wurden 89.225 Fahrzeuge ausgeliefert – ein Wachstum von 34,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotzdem rutschte die Aktie am Montag um 3,8 Prozent auf 3,54 US-Dollar ab (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

Li Auto

Li Auto konnte im Mai mit 40.856 ausgelieferten Fahrzeugen ein solides Plus von 16,7 Prozent im Jahresvergleich verbuchen. Die Gesamtzahl aller bislang ausgelieferten Fahrzeuge überschritt damit erstmals die Marke von 1,3 Millionen.

Neben dem soliden Wachstum präsentierte Li Auto auch mehrere technologische Fortschritte, darunter den Rollout der OTA-Version 7.4 mit intelligenten Avataren und KI-Optimierungen sowie die Einführung der neuen Li L-Serie mit Luftfederung, fortschrittlicher Fahrwerksregelung (CDC) und LiDAR-basierter Sicherheit. Zudem startet im Juli der batterieelektrische SUV Li i8, während das neue Familienmodell Li MEGA Home noch im Juni in die Auslieferung geht; bis Monatsende betreibt das Unternehmen 2.414 Supercharging-Stationen in China.

Trotz dieser Fortschritte verlor die Aktie zum Wochenauftakt 3,6 Prozent (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

BYD

BYD meldete für Mai den Verkauf von 382.476 Fahrzeugen, ein Anstieg gegenüber 331.817 Einheiten im Vorjahresmonat. Die Produktion lag im Mai bei 349.824 Fahrzeugen, ebenfalls leicht über dem Vorjahr.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 erreichte der kumulierte Absatz 1,76 Millionen Fahrzeuge – ein Zuwachs von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Produktion stieg um 39 Prozent auf 1,79 Millionen Einheiten.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen setzte sich der Abwärtstrend der BYD-Aktie fort – ein Rückgang von über 2,4 Prozent wurde am Montag registriert (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

Preiskampf in China eskaliert

Der massive Konkurrenzdruck im chinesischen E-Automarkt hat einen Punkt erreicht, an dem selbst die Regulierungsbehörden nicht länger schweigen: Der Verband der chinesischen Automobilhersteller (CAAM) warnte in einem ungewöhnlich scharfen Statement vor den Folgen anhaltender aggressiver Preissenkungen.

"Solche Preiskämpfe stören den normalen Geschäftsbetrieb erheblich, gefährden die Stabilität der Liefer- und Wertschöpfungsketten und treiben die Branche in einen Teufelskreis", so der Verband in seiner Mitteilung.

Man fordere die Hersteller auf, keine Preise unterhalb der Selbstkosten anzubieten, irreführende Werbung zu vermeiden und die Einhaltung des Wettbewerbsrechts sicherzustellen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion