Trumps neuer Zollhammer aus Washington – und Thyssenkrupp streicht Tausende Jobs

US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner Zollpolitik erneut für Nervosität. Am 4. Juni sollen die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent verdoppelt werden. "Es vergeht einfach kaum ein Tag ohne eine neue Zoll-Nachrichten aus dem Weißen Haus", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners. Und weiter: "Und so lange das so bleibt, wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben."

Die EU reagierte empört. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte in Brüssel: "Wir bedauern die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25 auf 50 Prozent zutiefst." Die Maßnahme untergrabe laufende Verhandlungsbemühungen, schaffe neue Unsicherheiten für die Weltwirtschaft und belaste Verbraucher wie Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem stellte der Sprecher klar dass die EU bereit sei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese könnten bereits vor dem 14. Juli greifen – dem Datum, an dem ursprünglich automatische Gegenzölle in Kraft treten sollten. Bereits im April hatte Brüssel entsprechende Pläne vorbereitet, die jedoch auf Eis gelegt wurden, nachdem Washington eine 90-tägige Aussetzung bestimmter Zölle angeboten hatte.