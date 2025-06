Makenita Resources erhält Bohrgenehmigung für sein Silber-Kobalt-Projekt in Ontario und will erste Bohrkampagne aufnehmen Vancouver, B.C. – 2. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von den zuständigen Behörden die Bohrgenehmigung für das Silber-/Kobaltkonzessionsgebiet …