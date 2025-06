Defence Therapeutics eröffnet US-Labor im Biotech-Hub Boston-Cambridge

Montreal, (Québec), Kanada, 2. Juni 2025 - Die Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf fortschrittliche Technologien zum endosomalen Escape, freut sich, die Eröffnung seines ersten US-Labors im Großraum Boston-Cambridge bekanntzugeben. Diese strategische Expansion markiert die erste physische Präsenz von Defence Therapeutics in den Vereinigten Staaten und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Forschung und Entwicklung in einem der weltweit bedeutendsten Biotech-Cluster voranzutreiben.

Das neue Labor, das sich in den Cambridge Scientific Labs in Watertown befindet, ermöglicht es Defence Therapeutics, seine firmeneigene Accum-Technologie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) weiterzuentwickeln und zu optimieren. Mit dem Standort im Boston-Cambridge-Gebiet erhält das Unternehmen Zugang zu erstklassigen wissenschaftlichen Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des renommierten regionalen Biotech-Ökosystems. Die Räumlichkeiten in den Cambridge Scientific Labs dienen als kurzfristige Basis, während Defence Therapeutics Optionen für eine langfristige Einrichtung in der Region prüft.

„Unsere Expansion in die Boston-Cambridge-Region ist ein bedeutender Meilenstein für Defence Therapeutics“, sagte Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. „Die Einrichtung eines US-Labors positioniert uns im Zentrum der globalen Biotech-Community und unterstützt unsere Mission, die Accum-Plattform für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in dieser dynamischen Region auszubauen und eine langfristige Einrichtung zu realisieren.“

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das die nächste Generation von Radio-Immun-Konjugaten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) mit seiner firmeneigenen Plattform entwickelt und konstruiert. Kernstück der Defence-Plattform ist die ACCUM-Technologie, die eine präzise Abgabe von Radio-Immun-Konjugaten oder ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch können Wirksamkeit und Potenz gegen Krebs deutlich gesteigert werden.