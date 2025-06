Aktien Frankfurt Eröffnung Etwas schwächer - Zoll-Hickhack geht weiter Unter der runden Marke von 24.000 Punkten hat der Dax am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. US-Präsident Donald verschärfte am Wochenende wieder den Zollstreit. Er will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit …