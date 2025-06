Aktienmärkte: Hoffnungs-Rally am Ende? Handelskrieg, Zölle, China

Noch höhere Zölle auf Stahl und Aluminium, wieder ein scharfer Ton zwischen der Trump-Regierung und China im Handelskrieg - endet nun die Hoffnungs-Rally der Aktienmärkte? Diese Hoffnungs-Rally basierte auf der Erwartung, dass der Handelskrieg von Trump schon nicht so schlimm werden würde, weil Trump zwar erst drohe, dann aber doch wieder einknicken würde (TACO - Trump always chickens out). Aber nun scheint das Gegenteil einzutreten: Trump fühlt sich provoziert durch den TACO-Spott über ihn. Nun kocht auch der Handelskrieg mit China wieder hoch: beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, die Absprachen von Genf nicht einzuhalten. China liefert offenkundig nicht die für die USA so wichtigen Seltenen Erden, Peking wiederum fühlt sich durch die Chip-Restriktionen der Trump-Regierung gegängelt. Die Aktienmärkte mit dem besten Mai seit vielen Jahren - aber die Hoffnungs-Rally steht nun auf Messers Schneide: im Grunde ist alles wieder auf Anfang..

1. Wo stehen die Aktienmärkte aktuell und was ist noch zu erwarten?

2. Zinsen im zweiten Halbjahr – der Detail-Ausblick

