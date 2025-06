The Battery Show Europe 2025 setzt auf vertiefte Wissensvermittlung und globalen Dialog

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 2. Juni 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe , die zeitgleich mit dem Energy Storage Summit Germany (ESG) stattfindet, ist die einzige Veranstaltung, auf der die gesamte Lieferkette für fortschrittliche Batterien, Hybrid-/Elektrofahrzeugtechnologie und Energiespeicherung unter einem Dach zusammenkommt. Sie kehrt diese Woche als maßgebliche Bildungs- und Networking-Plattform für den fortschrittlichen Batterie- und Elektrofahrzeug-(EV)-Sektor zurück. Angesicht der Weiterentwicklung der globalen Märkte bietet diese Veranstaltung Branchenexperten die Einblicke und den Zugang, die sie benötigen, um neue Vorschriften zu meistern, die Produktion zu skalieren und Innovationen in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.

Im Mittelpunkt des Konferenzprogramms 2025 stehen drei fokussierte Bildungsschienen und Zugang zum ESG, die sich mit den dringlichsten Herausforderungen und Chancen des Sektors befassen; Advanced Battery Technologies (fortschrittliche Batterietechnologien) erforscht die Neuerungen in der chemischen Zusammensetzung von Zellen, der Leistungsoptimierung und den Materialien der nächsten Generation; Battery Production and Vehicle Integration (Batterieproduktion und Fahrzeugintegration) befasst sich mit realen Problemen bei der Skalierung der Produktion, der Automatisierung und dem Wärmemanagement, wobei auch die Fahrzeugintegration auf Systemebene beleuchtet wird; und Geopolitics, Trade & Supply Chain Resilience (Geopolitik, Handel und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette) untersucht Politik-, Handels- und Investitionstrends, die sich direkt auf den Materialzugang, die regionale Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit der Lieferkette auswirken.

Zusammen bieten diese Bildungsschienen mehr als 32 Stunden an fachkundigen Inhalten im Rahmen von technischen Sitzungen, Panels und praktischen Workshops, wobei Experten von weltweit führenden Unternehmen wie der BMW Group, CATL, Cellforce Group und anderen zu Wort kommen.

„In der heutigen, sich schnell verändernden Landschaft können wir nicht isoliert arbeiten“, so John Lewinski, Executive Vice President, Informa Markets Engineering. „The Battery Show Europe ist die Veranstaltung, auf der die Branche zusammenkommt und sich an Gesprächen beteiligt, die die Strategie, die Politik und den Fortschritt mitbestimmen. Von bahnbrechenden Entwicklungen in der Batteriechemie bis hin zu geopolitischen Verschiebungen in der Lieferkette - diese Sitzungen sollen den Teilnehmern die Erkenntnisse und Partnerschaften vermitteln, die sie brauchen, um die Branche mit Klarheit und Zielstrebigkeit anzuführen.“