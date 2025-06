JEFFERIES stuft Kion auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 43 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Warenlager-Automatisierung gebe es in Europa Erholungssignale, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag …