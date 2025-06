Tesla & Apple zittern: Das ist Xiaomis "wichtigster Katalysator in diesem Jahr"

Für zusätzlichen Schub soll im Juli der neue SUV YU7 sorgen. Die Serienproduktion läuft an – und Analysten erwarten viel. "Die für Juli 2025 geplante Markteinführung des YU7 ist wahrscheinlich der wichtigste Katalysator für Xiaomi in diesem Jahr", so Morgan Stanley. Der SUV soll mit mehr Reichweite als Teslas Model Y punkten und höhere Preise durchsetzen, was die Margen stärken könnte.

Xiaomi bleibt in der Offensive – besonders im Bereich Elektroautos. Im Mai 2025 lieferte das Unternehmen zum achten Mal in Folge mehr als 20.000 Fahrzeuge seines Elektromodells SU7 aus. Exakte Zahlen nennt Xiaomi nicht, die Mai-Zahl wird jedoch mit "über 20.000" beziffert – im April waren es laut Hersteller rund 28.000. Der SU7 war im März 2024 auf den Markt gekommen und wird als chinesische Antwort auf Teslas Model 3 gehandelt.

Auch finanziell läuft es rund. Im ersten Quartal 2025 erzielte Xiaomi einen bereinigten Nettogewinn von 10,68 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden US-Dollar), deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz lag mit 111,29 Milliarden Yuan ebenfalls über den Prognosen. Analysten sehen in Xiaomis wachsendem AIoT-Geschäft sowie in der Automobilsparte zentrale Wachstumstreiber. Das AIoT-Geschäft steht für Artificial Intelligence of Things – also die Verbindung von künstlicher Intelligenz (AI) und dem Internet der Dinge (IoT). Haushaltsgeräte und andere Produkte machen bereits 22 Prozent des Umsatzes aus, Smartphones rund 40 Prozent.

Mit dem neuen Xring O1-Chip dringt Xiaomi nun auch tiefer in den Premium-Markt vor. Das Bauteil soll laut CEO Lei Jun Apples A18 Pro "in mehreren Punkten übertreffen", etwa bei der Kühlung beim Gaming. Verbaut wird der Chip im neuen 15S Pro, der deutlich günstiger ist als Apples iPhone 16 Pro. Das hilft beim Ausbau des Marktanteils – und erklärt mit, warum Xiaomis Aktie in diesem Jahr um über 45 Prozent gestiegen ist. Analysten von Jefferies und Macquarie sehen weiteres Potenzial. Ihre Kursziele liegen bei 73 HKD (über 41 Prozent Kurspotenzial) beziehungsweise 69,32 HKD (über 34 Prozent Rallyepotenzial).

JPMorgan bleibt dagegen vorsichtiger. Zwar erwarten sie ein beschleunigtes Hardware-Wachstum, sehen aber Schwächen im Servicegeschäft. Ihr Kursziel liegt bei 60 HKD – "nur" rund 16 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Xiaomis nächster großer Auftritt: der Investorentag am 3. Juni. Analysten rechnen mit weiteren positiven Impulsen – nicht nur für die Aktie, sondern für den gesamten chinesischen EV-Markt.

