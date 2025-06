dynaCERT steigt zum OTCQB-Markt in den USA auf

TORONTO, ON (2. Juni 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen zum Handel am OTCQB-Markt („OTCQB“) qualifiziert hat und dass seine Stammaktien ab heute (2. Juni 2025) in den USA unter dem Symbol DYFSF gehandelt werden. Der OTCQB Venture Market in den USA wird von OTC Markets Group Inc. betrieben.

Die Stammaktien von dynaCERT notieren weiterhin unter dem Symbol DYA an der Toronto Stock Exchange, der führenden Börse Kanadas, sowie unter dem Symbol DMJ an der Börse Frankfurt in Europa und werden weltweit auch auf zahlreichen anderen Plattformen gehandelt.

Vorteile der Notierung am OTCQB

Der Aufstieg zum OTCQB, dem OTC Bulletin Board, bedeutet, dass die Stammaktien von dynaCERT ab sofort am OTC-Markt der mittleren Kategorie gehandelt werden, der auch als „Venture Market“ bekannt ist. Dies ist ein bedeutsamer Schritt für das Unternehmen, der dynaCERT mehr Liquidität, Sichtbarkeit und möglicherweise eine größere Investorenbasis bietet. Dieser Wechsel bietet auch eine nahtlosere Handelserfahrung für Investoren in den USA.

Level-2-Echtzeit-Kurse

Investoren in den USA können weitere Informationen über dynaCERT und dessen Level-2-Echtzeit-Kurse am OTCQB hier finden: https://www.otcmarkets.com/stock/DYFSF/quote

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, sagte: „dynaCERT möchte der OTC für die Aufstufung des Unternehmens zum OTCQB danken. Als globaler Marktführer im Bereich der Wasserstoff-on-Demand-Technologie bieten wir unser gesamtes Sortiment auch am US-Markt an. Unsere einzigartigen HydraGEN-Modelle wurden konzipiert, um den Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen von Dieselmotoren in zahlreichen Branchen zu reduzieren, einschließlich Logistik, Transport, Bergbau, Öl und Gas sowie Bauwesen. Indem sie unsere Initiativen unterstützen, fördern Unternehmen mit Sitz in den USA saubere Energielösungen. dynaCERT ist stolz darauf, Teil dieser Dynamik zu sein.“