Analysten streichen S&P-500-Gewinne im Rekordtempo!

Laut einem aktuellen Bericht von FactSet sank die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung für das zweite Quartal 2025 – also der Gewinn je Aktie aller Indexmitglieder – zwischen dem 31. März und dem 29. Mai um vier Prozent auf 62,91 US-Dollar.

Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren betrug der durchschnittliche Rückgang der EPS-Schätzungen in den ersten beiden Monaten eines Quartals nur 2,6 Prozent, in den letzten zehn, 15 und 20 Jahren lag dieser Wert sogar noch niedriger.