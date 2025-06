STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play präsentiert über 30 Pilotprojekte zwischen Startups und Branchenführern der Automobilindustrie bei der expo2025 (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Highlight-Event der STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and

Play - die jährliche Expo - findet am 5. Juni 2025 zum 14. Mal statt.

Präsentiert werden über 30 Pilotprojekte, die gemeinsam von Startups und

Industriepartnern in den Bereichen Mobilität, Produktion, Enterprise und

Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Die tagesfüllende Veranstaltung in Stuttgart

bringt OEMs, Tier-1-Zulieferer, Startups, Investoren und Persönlichkeiten aus

Gesellschaft und Politik zusammen - alle mit dem gemeinsamen Ziel, die Zukunft

der Mobilität aktiv mitzugestalten.



Die europäische Automobilindustrie befindet sich im Umbruch - zunehmender

Wettbewerb, veränderte Kundenansprüche und strengere Regulierungen erfordern

entschlossenes Handeln. Innovation ist dabei kein Nice-to-have, sondern ein

absolutes Muss. Seit 2016 schlägt STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play eine

Brücke zwischen innovativen Startups und etablierten Unternehmen, um gemeinsam

Lösungen zu konkreten Herausforderungen effizient zu erarbeiten. Die Open

Innovation Plattform ist dabei der Ort, an dem zukunftsweisende Projekte

entstehen, starke Partnerschaften wachsen und Effizienz zum Leitprinzip wird.





