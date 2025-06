Heute am 02.06.2025: Plug Power Aktie im Spotlight

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Plug Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Plug Power Aktie. Mit einer Performance von -3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Plug Power mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -51,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um +5,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -65,72 % verloren.

Plug Power Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,79 % 1 Monat -2,47 % 3 Monate -51,55 % 1 Jahr -75,85 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 803,80 Mio. wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.