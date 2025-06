UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 30,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Polo Tang ging am Freitag der Frage nach, warum die Aktien des Telekomunternehmens derart negativ auf den Quartalsbericht reagiert haben. Die unveränderten Jahresziele hingen von einer merklichen Belebung ab dem zweiten Quartal ab. Er geht aber davon aus, dass zumindest die Ziele bis 2028 Bestand haben werden./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 17:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 28,66EUR auf Tradegate (02. Juni 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,50

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A