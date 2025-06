Stetiges Wachstum, stabile Ertragslage

Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

erzielte 2024 Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft von 4,75

Milliarden Euro. Zu dem Wachstum von 3,9 Prozent trugen alle drei

Geschäftsfelder Kranken-, Lebens- sowie Sach- und Unfallversicherung bei. Die

Ertragslage der Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und

Mannheimer blieb stabil.



Stabilität und Unabhängigkeit als Eckpfeiler





Gemeinsame Strategie der Verbundunternehmen ist es, mit Ertrag und aus eigenerKraft zu wachsen. "Diese strategische Ausrichtung hat sich auch 2024 bewährt",sagt Dr. Gerhard Schmitz, seit August 2024 Vorstandsvorsitzender im Verbund."Langfristige Stabilität und Unabhängigkeit sind unverändert die Eckpfeilerunseres Handelns. So steht unser Verbund nach wie vor für Solidität undSicherheit - Faktoren, die unsere Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeitergerade in Krisenzeiten besonders schätzen."In schwierigem Umfeld robustAuch im Umfeld der anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland zeigtsich der Continentale Versicherungsverbund robust. Aus dem Kapitalanlagenbestandin Höhe von 27,30 Milliarden Euro zum Jahresende 2024 erwirtschaftete derKonzern ein Kapitalanlageergebnis von 686 Millionen Euro. Dies entspricht einerSteigerung von 7,2 Prozent. Das Bruttoergebnis erhöhte sich um 8,2 Prozent auf636 Millionen Euro, das Rohergebnis um 18,0 Prozent auf 611 Millionen Euro. Wieüblich fließt hiervon ein wesentlicher Anteil an die Versicherten. Imvergangenen Jahr stellte der Verbund insgesamt 576 Millionen Euro - und damit94,3 Prozent des Rohergebnisses - unter anderem für Beitragsrückerstattungen unddie Beitragsentlastung im Alter zurück. Überdies baute er 2024 sein Eigenkapitalum 35 Millionen Euro auf 1,11 Milliarden Euro aus.Verstärkter Fokus auf NachhaltigkeitAls Arbeitgeber legt der Continentale Versicherungsverbund großen Wert auf eineverantwortungsvolle und zukunftsorientierte Unternehmensführung. Außerdembeachtet er verstärkt Aspekte der Nachhaltigkeit bei der Produktgestaltung. Auchbei der Kapitalanlage werden zunehmend ESG-Kriterien berücksichtigt (ESG =Environmental, Social, Governance; deutsch: Umwelt, Soziales,Unternehmensführung). Als Anerkennung für ihren zukunftsgerichteten Ansatzerhielt die Continentale im vergangenen Jahr den ESG-Award in der Kategorie"Nachhaltige Lebensversicherung" von Franke und Bornberg sowie AssCompact.Weitere Informationen zu dem Thema finden sich aufhttps://www.continentale.de/nachhaltigkeit und im Nachhaltigkeitsbericht im