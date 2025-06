Bis 31. Juli muss sie beim Finanzamt sein (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Der Stichtag rückt näher: Wer zur Abgabe einer

Steuererklärung für 2024 verpflichtet ist und dabei auf die Hilfe von

Steuerprofis verzichtet, muss diese bis zum 31. Juli 2025 ans Finanzamt

übermitteln. Wer den Termin verstreichen lässt, muss unter Umständen mit einem

Verspätungszuschlag rechnen. Wer muss, wer kann, wer sollte - und für wen gelten

andere Fristen für die Abgabe der Steuererklärung: Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) klärt auf.



Verspätungszuschlag kann bis zu 25.000 Euro betragen





Dank des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes waren die Abgabefristen für dieSteuerklärungen der Jahre 2021 bis 2023 verlängert worden. Nun gilt aber wiederder normale Stichtag: Wer für das Jahr 2024 eine Steuererklärung abgeben muss -die offizielle Bezeichnung dafür lautet Pflichtveranlagung -, muss diese bis zum31. Juli 2025 einreichen, falls sie oder er keine steuerliche Beratung inAnspruch nimmt.Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und diese zu späteinreicht, muss in vielen Fällen mit einem Verspätungszuschlag rechnen. Dieserbeläuft sich auf 0,25 Prozent der um die Vorauszahlungen und die anzurechnendenSteuerabzugsbeträge verminderten Steuerfestsetzung - mindestens aber 25 Euro proangefangenen Monat der Verspätung. Maximal können 25.000 EuroVerspätungszuschlag fällig werden.Verspätungszuschlag liegt zunächst im Ermessen des FinanzamtsBeispiel: Ein Arbeitnehmer muss voraussichtlich 300 Euro Steuern nachzahlen. Ergibt seine Steuererklärung drei Monate nach dem Stichtag ab, und das zuständigeFinanzamt setzt einen Verspätungszuschlag fest. 0,25 Prozent von 300 Euro sindzwar nur 75 Cent, da der Zuschlag aber mindestens 25 Euro pro Monat beträgt,muss der Arbeitnehmer 75 Euro Verspätungszuschlag berappen - also insgesamt 375Euro inklusive der Steuernachzahlung.Ob ein Verspätungszuschlag erhoben wird, liegt in bestimmten Fällen im Ermessendes Finanzamts. Wenn die Steuererklärung jedoch 14 Monate nach Ablauf desbetreffenden Kalenderjahres nicht eingegangen ist, muss ein Zuschlag zwingendfestgesetzt werden. Ausnahme: Bei einer Steuererstattung, einer Festsetzung derSteuer auf null Euro oder einer rückwirkenden Fristverlängerung kann dasFinanzamt auch dann noch auf den Verspätungszuschlag verzichten.Mehr Zeit für die Steuererklärung mit der Hilfe von ProfisWer seine Einkommensteuererklärung durch einen Steuerberater, eineSteuerberaterin oder einen Lohnsteuerhilfeverein wie der VLH erstellen lässt,hat für die Abgabe der Steuererklärung 2024 länger Zeit - und zwar bis zum 30.