Plusnet führt neue Internetprodukte mit zukunftssicheren Bandbreiten für Geschäftskunden ein

- Neue Internetlösungen für Freiberufler, kleine und große Unternehmen

- "Prefiber"-Vorteil ermöglicht nahtlosen Wechsel auf Glasfaser

- Flexible Vertragslaufzeiten und Preisaktion bis zum 31. Juli



Die Plusnet GmbH, führendes bundesweites Telekommunikationsunternehmen für

Geschäftskunden, bietet ab sofort neue und zukunftssichere Internetprodukte mit

hohen Bandbreiten auf VDSL und Glasfaser an. Die neuen Angebote richten sich in

zwei Ausprägungen an Freiberufler und Kleinunternehmen sowie Mittelständler und

sind bundesweit verfügbar.





Für Freiberufler und Kleinunternehmen bis 15 Mitarbeitende hat Plusnet dieKomplettlösung "Plusnet Office Internet & Fon" entwickelt. Diese umfasst eineInternet-Flatrate mit gestaffelten Bandbreiten von bis zu 250 MBit/s auf VDSL,auf Wunsch auch bis zu 1 Gbit/s bei Glasfaserverfügbarkeit. Zudem beinhaltet dasPaket eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz inklusive zweier Sprachkanäleund drei Rufnummern. Je nach Anschluss ist eine Fritz!Box 7682, 5690 oder 5590optional erhältlich.Für Unternehmen ab 15 Mitarbeitende bietet Plusnet die Lösung "Plusnet BusinessInternet" . Diese umfasst ebenfalls eine Internet-Flatrate mit gestaffeltenBandbreiten bis zu 250 MBit/s auf VDSL und bis zu 1 Gbit/s beiGlasfaserverfügbarkeit. Darüber hinaus ist bei diesem Produkt eine festeIP-Adresse inklusive, die etwa für den Betrieb eigener Server vorteilhaft ist.Die Produkte bieten zudem die Möglichkeit, Telefonie-Lösungen wieAnlagenanschlüsse (SIP-Trunk) oder die von der Zeitschrift connect im Dezember2024 prämierte cloudbasierte Telefonanlage Centraflex hinzuzufügen. Bei diesemAngebot stellt Plusnet optional professionelle OneAccess Business Router zurVerfügung.Prefiber-Vorteil: Nahtloser Wechsel von DSL auf GlasfaserEin besonderes Angebot beider Produkte ist der so genannte "Prefiber"- Vorteil:Kunden, die an ihrem Standort derzeit nur mit DSL angeschlossen werden können,haben die Möglichkeit ohne Wechselgebühr oder Einhaltung einerMindestvertragslaufzeit sofort auf Glasfaser umzusteigen, sobald diese an ihremStandort verfügbar wird."Mit unseren neuen Office Produkten und dem Prefiber-Vorteil tragen wir denBedürfnissen moderner Business-Kollaboration Rechnung", äußert sich Christianvom Scheidt, Leiter Produktmanagement bei Plusnet zu den neuen Produkten. "Undwir geben unseren Kunden bereits heute volle Zukunftssicherheit - indem sie beiBedarf und Verfügbarkeit einfach auf Glasfaser wechseln können."Während einer Einführungsaktion bis zum 31. Juli sind die Produkte für Neukundenunabhängig von der Vertragslaufzeit bereits ab 39 Euro zzgl. MwSt. pro Monaterhältlich und ab sofort unter https://www.plusnet.de/office-business-internetonline bestellbar sowie über die Vertriebspartner von Plusnet verfügbar.Plusnet vom 3. bis 5. Juni auf der ANGA COMAnfang Juni stellt Plusnet ihre Produkte- und Dienstleistungen zudem auf derKongressmesse für Breitband und Medien ANGA COM in Köl n vor. In Halle 8, StandC6 auf dem Kölner Messegelände dreht sich bei Plusnet alles rund umGigabit-Technologien: Im Fokus dabei die bundesweite Glasfaser-HandelsplattformNetbridge, mit der das Unternehmen das fragmentierte Glasfaserangebot inDeutschland homogenisieren und für Carrier, Vermarkter sowie Endkunden schnellerverfügbar macht. Am 4. Juni um 16 Uhr spricht dazu Plusnet CEO Ulrich Hoffmannzum Thema "Open Access: Kooperationen und Geschäftsmodelle" auf der ANGA COM undstellt Best Practice Beispiele mit der Netbridge vor.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutschesTelekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibteine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelangeErfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihresumfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskundenjeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zurVerfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf dieZukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowiebundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittlerzukunftssicherer Glasfasernetze: Über die bundesweite Glasfaser-HandelsplattformNetbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzlicheReichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Kölnbeschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehndeutschen Standorten.