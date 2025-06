Airlines im Stresstest IATA warnt vor Versorgungs-Desaster bei Flugzeugen – Wird Fliegen bald Luxus? Handelsbarrieren, geopolitische Spannungen und massive Lieferverzögerungen gefährden die Erholung der globalen Luftfahrtindustrie – just in dem Moment, in dem die Passagierzahlen neue Rekorde erreichen.