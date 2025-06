Trzaskowski gratuliert Sieger Nawrocki

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der liberale polnische Präsidentschaftskandidat Rafal Trzaskowski hat seinem rechtskonservativen Rivalen Karol Nawrocki zum Wahlsieg gratuliert. "Dieser Sieg verpflichtet, besonders in solch schwierigen Zeiten und bei so einem fast gleichen Ergebnis. Daran sollten Sie sich erinnern", schrieb Trzaskowski auf X.

Der 53 Jahre alte Warschauer Oberbürgermeister dankte seinen Wählern - und entschuldigte sich. "Es tut mir leid, dass es mir nicht gelungen ist, die Mehrheit der Bürger von meiner Vision von Polen zu überzeugen."

Der enge Mitstreiter von Regierungschef Donald Tusk war am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt nur ganz knapp unterlegen. Auf den parteilosen Nawrocki, der für die rechtskonservative PiS ins Rennen gegangen war, entfielen 50,89 Prozent der Stimmen. Trzaskowski holte 49,11 Prozent. Der Vorsprung des Siegers in dem knappen Rennen betrug 370.000 Stimmen. Polen hat rund 29 Millionen Wahlberechtigte./fko/DP/stw