KI-gestütztes Wissensmanagement für hochsensible Branchen / LBBW Venture Capital investiert 7-stelligen Betrag in "Knowledge Bot"-Lösung des deutschen KI-Start-ups Blockbrain (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Investment von LBBW Venture Capital als Vertrauenssignal in

Zukunftstechnologie - europäischer Datenmarkt soll bis 2030 auf über 100 Mrd.

Euro anwachsen

- Digitale Wissenszwillinge ermöglichen KI-gestütztes Wissensmanagement nach

höchsten Cybersecurity- und Datenschutzstandards

- Industrieller Mittelstand, hoch regulierte Branchen und Finanzsektor vertrauen

auf KI-Lösung des Stuttgarter Start-ups



Das deutsche KI- und Wissensmanagement-Start-up Blockbrain erhält eine

Wachstumsfinanzierung im siebenstelligen Bereich von LBBW Venture Capital, dem

Corporate-Venture-Arm der Landesbank Baden-Württemberg. Die richtungsweisende

Investition ermöglicht es Blockbrain, seine KI-gestützte

Wissensmanagement-Lösung für hochsensible Branchen auszubauen. Die sogenannten

"Knowledge Bots" - digitale Wissenszwillinge des im Unternehmen verfügbaren

Fachwissens - verbinden innovative Daten-verarbeitung mit höchster

Datensicherheit und umfassender Cybersecurity. Nach der Investition des

SecurityTech-Unternehmens Giesecke+Devrient Ventures im Sommer 2024 ist das

Investment von LBBW Venture Capital ein weiteres starkes Vertrauenssignal in die

Lösung des Stuttgarter Start-ups - und unterstreicht das enorme Marktpotenzial

von digitaler Daten-verarbeitung.





Starkes Vertrauen von LBBW Venture Capital"Die Lösung von Blockbrain baut auf einer starken proprietären Technologie auf,die KI in einem hoch regulierten Umfeld durch herausragenden Schutz von Datenund Unternehmenswissen nutzbar macht und auch bei komplexen Fragen für sehr guteAntwortergebnisse sorgt. Dabei bleibt die Lösung flexibel und einfach zunutzen", erklärt Patrick Herlinger, Investment Manager bei der LBBW VentureCapital. "Mit unserem Investment möchten wir das bereits starke Wachstum vonBlockbrain weiter beschleunigen und gemeinsam mit seinem erfahrenen Team neueMaßstäbe im Bereich Legal, Compliance, Finance und Regulatorik setzen", ergänztGeschäftsführer Andreas von Richter."Wir sind stolz und dankbar, LBBW Venture Capital als Partner an Bord zu haben",sagt Antonius Gress, Co-Founder & CEO von Blockbrain. "Mit dieser Unterstützungwerden wir unser Angebot insbesondere für hoch regulierte und sensible Branchenweiter ausbauen.""Unser Ziel ist es dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihr wertvollstesGut - Wissen - nahtlos zu nutzen und dabei jederzeit die volle Kontrolle überihre Daten zu behalten", fügt Co-Founder & CTO/CIO Mattias Protzmann hinzu.Moderne Wissensarbeit in sicheren HändenDie Vorteile von Künstlicher Intelligenz zur Produktivitätssteigerung dürfteheute kaum mehr jemand anzweifeln. Zugleich gibt es insbesondere bei Tools