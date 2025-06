50 Jahre Zukunft gestalten - und zum 18. Mal in Folge ausgezeichnet / Assekurata bestätigt erneut den Spitzenplatz der DVAG (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Top-Platzierung im Assekurata-Karriere-Rating - exzellente

Entwicklungsmöglichkeiten

- Optimale Selbstverwirklichung im Beruf - individuelle Karrierewege und

Top-Weiterbildungen

- Gezielte Investitionen in Bildung - nachhaltiger Erfolg durch zukunftsweisende

Qualifizierung



Der Beruf des Vermögensberaters gewinnt zunehmend an Bedeutung - das bestätigt

auch das aktuelle Assekurata-Karriere-Rating des renommierten Analysehauses: Der

Beruf überzeugt mit seiner langfristigen Perspektive, Flexibilität und

attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Deutsche Vermögensberatung ist

die Auszeichnung abermals ein Beleg für die Wirksamkeit ihrer strategischen

Ausrichtung. Im Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Bestehens darf sich das

Familienunternehmen erneut über den Spitzenplatz freuen: Zum 18. Mal in Folge

erhält das Unternehmen die Bestnote "exzellent". Das Gütesiegel bestätigt die

konstant hohen Qualitätsstandards für den Beruf des Vermögensberaters. Die damit

verbundene hohe Beratungsqualität im Sinne einer umfassenden Allfinanzkonzeption

sorgt schlussendlich auch bei Kundinnen und Kunden für einen echten Mehrwert.









Seit nunmehr 50 Jahren ist das Familienunternehmen mit seinem Geschäftsmodell

erfolgreich - immer mit dem Wesentlichen im Blick: der Beziehung von Mensch zu

Mensch. Bereits im vergangenen Jahr hat der Vorstandsvorsitzende Andreas Pohl

die Wachstumsstrategie für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens ausgerufen.

Im Zentrum steht dabei unter anderem die Weiterentwicklung des Berufsbilds des

Vermögensberaters - ein Beruf mit Zukunft. Ziel ist es, nicht nur weiter zu

wachsen, sondern gleichzeitig auch die hohen Qualitätsstandards in der Beratung

konsequent auszubauen. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt der große Zulauf: Mehr

als 1.500 neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben sich allein im

vergangenen Jahr für den Berufsweg entschieden. Die individuellen

Karrierechancen der Deutschen Vermögensberatung zeichnet Assekurata nunmehr zum

18. Mal in Folge mit dem bestmöglichen Ergebnis "exzellent" aus. Die

Auszeichnung unterstreicht die positive Grundstimmung und das Commitment der

DVAG, auch in herausfordernden Zeiten kontinuierlich zu investieren und zu

wachsen. Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen

Vermögensberatung, ist die erneute Top-Platzierung ein Beleg für die auf

Kontinuität ausgerichtete Strategie des Familienunternehmens: "Diese

Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer langfristigen Strategie. Wir setzen

auf qualitatives und nachhaltiges Wachstum und bieten unseren Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Zukunftsstrategie für nachhaltiges WachstumSeit nunmehr 50 Jahren ist das Familienunternehmen mit seinem Geschäftsmodellerfolgreich - immer mit dem Wesentlichen im Blick: der Beziehung von Mensch zuMensch. Bereits im vergangenen Jahr hat der Vorstandsvorsitzende Andreas Pohldie Wachstumsstrategie für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens ausgerufen.Im Zentrum steht dabei unter anderem die Weiterentwicklung des Berufsbilds desVermögensberaters - ein Beruf mit Zukunft. Ziel ist es, nicht nur weiter zuwachsen, sondern gleichzeitig auch die hohen Qualitätsstandards in der Beratungkonsequent auszubauen. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt der große Zulauf: Mehrals 1.500 neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben sich allein imvergangenen Jahr für den Berufsweg entschieden. Die individuellenKarrierechancen der Deutschen Vermögensberatung zeichnet Assekurata nunmehr zum18. Mal in Folge mit dem bestmöglichen Ergebnis "exzellent" aus. DieAuszeichnung unterstreicht die positive Grundstimmung und das Commitment derDVAG, auch in herausfordernden Zeiten kontinuierlich zu investieren und zuwachsen. Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der DeutschenVermögensberatung, ist die erneute Top-Platzierung ein Beleg für die aufKontinuität ausgerichtete Strategie des Familienunternehmens: "DieseAuszeichnung ist eine Bestätigung unserer langfristigen Strategie. Wir setzenauf qualitatives und nachhaltiges Wachstum und bieten unseren