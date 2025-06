Diese Regionen bieten Investitionschancen beim Kauf von Eigentumswohnungen aus dem Bestand (FOTO)

Bonn (ots) -



- HWWI berechnet, wo Käufer*innen in Deutschland gute Investitionsbedingungen

finden

- Wohnungskauf vergünstigte sich 2024 im Vergleich zur Miete in 363 von 400

Regionen

- 40 Regionen sind für Investitionen besonders interessant



40 von 400 Regionen in Deutschland bieten derzeit sehr gute Bedingungen für den

Kauf von Eigentumswohnungen aus dem Bestand. Hier kommen zwei Faktoren zusammen:

Erstens besteht in diesen Regionen die Aussicht auf deutliche Wertsteigerungen

bis 2035 mit erwarteten realen, also inflationsbereinigten, Anstiegen der

Immobilienpreise um 0,6 Prozent oder mehr pro Jahr. Zweitens ist hier das

Preisniveau für Wohneigentum im Vergleich zu den Mieten moderat: 2024 lagen die

Kaufpreise bei weniger als 25 Jahresnettokaltmieten. Diese Gebiete mit sehr

attraktiven Investitionschancen verteilen sich auf neun Bundesländer. Die

südliche Hälfte Deutschlands ist mit 23 Regionen besonders stark vertreten. Das

sind zentrale Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2025". Die Untersuchung

führten Expert*innen des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Auftrag

der Postbank durch.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG! Long 22,84€ 0,17 × 14,31 Zum Produkt Short 25,72€ 0,17 × 14,31 Zum Produkt