Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Company Name: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Reason for the research: Dreimonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 02.06.2025

Target price: EUR4

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00.

Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht war erneut von einer guten operativen Leistung geprägt, wobei alle Anlageklassen solide LFL-Mietwachstumsergebnisse beisteuerten. Die Hauptkennzahlen lagen trotz der negativen Auswirkungen von Veräußerungen nahe an unseren Schätzungen und den Vorjahreswerten. Dank des leichten Anstiegs des AEBITDA erreichte der FFO 1 mit EUR76 Mio. den Vorjahreswert. Die Neubewertungen setzten den Trend des 4. Quartals fort und trugen dazu bei, dass der EPRA NTAPS im Quartalsvergleich um 3% auf EUR7,60 anstieg. Die Bilanz wurde nach der Veröffentlichung des Q1-Berichts durch eine erfolgreiche Anleiheemission in Verbindung mit Anleiherückkäufen gestärkt. Die geringe Nachfrage nach Büroflächen hat die Performance belastet, doch könnte sich dies mit dem steigenden Return-to-Office-Trend endlich bessern. Das Management bestätigte die FFO 1 Guidance von EUR280 Mio. bis EUR310 Mio. (FBe: EUR301 Mio.). Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4 bei (43% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.00 price target.



Abstract:

Q1 reporting featured another good operational performance with all asset classes contributing solid LFL rental growth results. Headline figures were close to FBe and prior year comps despite the negative impact of disposals. Bottom line FFO 1 matched the prior year number at EUR76m thanks to the slight uptick in AEBITDA. Revaluations remained a positive, continuing Q4 trends and helping nudge EPRA NTAPS 3% higher QoQ to EUR7.6. The balance sheet received a boost post-reporting with a successful bond issuance paired with bond buybacks. Low demand for office space has been a drag on performance, but this may finally be improving with rising return-to-office trends. Management confirmed guidance calling for FFO 1 of EUR280m to EUR310m (FBe: EUR301m). We reiterate our Buy rating and EUR4 TP (upside: 43%).

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 2,838 auf Tradegate (02. Juni 2025, 12:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +6,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,74 %. Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,40 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -30,07 %/+4,90 % bedeutet.



