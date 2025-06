Deutlicher Kurssprung bei der ITM Power Aktie - 02.06.2025

Die beeindruckende Kursrallye der ITM Power-Aktie setzt sich auch am ersten Handelstag im Juni ungebrochen fort. Das britische Wasserstoffunternehmen erreicht an der Heimatbörse in London ein neues Jahreshoch und verleiht dem Turnaround damit zusätzlichen Schwung. Innerhalb eines Monats hat sich die ITM Power Aktie mehr als verdoppelt.

ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.