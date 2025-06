Fachkräftemangel bedroht die deutsche Wirtschaft - Experte verrät, wie die Handwerksbetriebe wieder attraktiv für Bewerber werden (FOTO)

Solingen (ots) - Offene Stellen, verzweifelte Betriebe und immer weniger

qualifizierte Bewerber - der Fachkräftemangel entwickelt sich zur größten

Wachstumsbremse für die deutsche Wirtschaft. Besonders betroffen: Handwerk,

Industrie und technische Berufe. Doch wie kann es gelingen, Fachkräfte nicht nur

zu finden, sondern auch langfristig zu binden?



"Geld allein reicht längst nicht mehr, um Fachkräfte für einen Betrieb zu

gewinnen. Bewerber wollen Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und Wertschätzung -

wer das erkennt und bietet, wird zur Arbeitgebermarke mit Anziehungskraft", sagt

Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Welche

Maßnahmen Handwerksunternehmen jetzt ergreifen müssen, erklärt er nachfolgend.





Warum Geld allein nicht mehr reicht



Viele Handwerksunternehmer glauben, sie müssten nur "mehr zahlen", um neue

Mitarbeiter zu finden. Doch die Wahrheit ist: Geld ist längst nicht mehr der

wichtigste Faktor. Bewerber von heute suchen Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten,

Wertschätzung - und einen modernen Arbeitgeber, mit dem sie sich identifizieren

können.



Sichtbarkeit ist der erste Schritt



Viele der Kunden von Liborio Manciavillano sagen: "Wir bekommen kaum

Bewerbungen." Der Grund: Sie sind nicht sichtbar. Auf den gängigen Jobportalen

konkurrieren sie mit unzähligen Angeboten - und erscheinen nicht als attraktive

Alternative. Dabei beginnt Mitarbeitergewinnung nicht mit der Stellenanzeige,

sondern mit dem Unternehmensauftritt. "Ich sage immer: Ein Mitarbeiter, der dich

nicht kennt, wird sich nicht bewerben", so Liborio Manciavillano.



Deshalb ist Social Media in seinen Augen so wichtig. Es geht dabei aber nicht um

Hochglanzbilder, sondern um Authentizität. "Zeige, wer du bist, was dein Betrieb

leistet und wie das Miteinander im Team aussieht. Potenzielle Fachkräfte

beobachten dich - und wenn ihr aktueller Arbeitgeber sie erneut enttäuscht, bist

du präsent."



Mehrwert statt Muss: Was Betriebe bieten müssen



Mitarbeiter wollen heute mehr als nur einen sicheren Job. Sie wollen

Wertschätzung, Perspektive und ein Umfeld, das ihnen Entwicklung bietet. Dabei

weiß Liborio Manciavillano aus seinen Coachings: "Viele Chefs sagen mir: Ich

finde nur Leute, die nichts taugen. Die Wahrheit ist aber oft: Die Guten

bewerben sich nicht bei dir - weil du ihnen keinen Grund gibst!"



Ein gutes Beispiel ist Steve von der TechBau-Neuber GmbH. Er hat jahrelang

niemanden gefunden - bis das Team der HWS Handwerks-Schmiede GmbH seinen

Außenauftritt gemeinsam modernisierte. Mit authentischer Social-Media-Präsenz

und klaren Werten wurde aus "keine Bewerbungen" in zwei Wochen acht Bewerber.



Langfristig denken - nicht nur rekrutieren, sondern binden



Es reicht nicht, gute Mitarbeiter zu finden - man muss sie auch halten. Das

gelingt, wenn man ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. "Ich habe selbst

erlebt, wie ein Mitarbeiter, der als Helfer begann, heute Teamleiter ist. Weil

er wusste: Hier kann ich wachsen", erinnert sich Liborio Manciavillano. Sein

Appell an alle Handwerksunternehmer: "Hört auf zu jammern. Fangt an zu

gestalten. Der Fachkräftemangel ist real - aber nicht unlösbar. Wer bereit ist,

sich zu zeigen, sich zu verändern und moderne Wege zu gehen, wird nicht nur

Mitarbeiter finden, sondern auch den Betrieb auf ein ganz neues Level heben. Ich

habe das selbst erlebt. Und genau das zeige ich heute anderen."



Über Liborio Manciavillano:



Liborio Manciavillano ist der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH.

Als gelernter Handwerker mit eigenem Betrieb gibt er anderen mittelständischen

Handwerksbetrieben effektive Systeme und Prozesse weiter, um zukunftsfähig zu

bleiben. Im Rahmen des 12-Monats-Programms eignen sie sich die neuesten

digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung

und Kundenakquise an. Weitere Informationen unter:

https://www.handwerks-schmiede.de/ .



