PayPal startet "Deal Week" - das neue Treueprogramm in 2.000 Geschäften (FOTO)

Die Deal Week schenkt dir Geld zurückIm Rahmen der Deal Week erhalten Kund:innen bei ausgewählten deutschen MarkenCashback, wenn sie im Geschäft kontaktlos mit der PayPal-App bezahlen. Anwechselnden Tagen gibt es bis zu 10 % Geld zurück. Die Aktionen wiederholen sichwöchentlich - wer regelmäßig mit PayPal vor Ort zahlt, kann so pro Monathunderte Euro Cashback sammeln.Diese Ankündigung folgt auf die kürzliche Vorstellung unserer innovativen neuenBezahlerlebnisse mit PayPal für den stationären Handel.Mehr als eine Million Anmeldungen für die neue PayPal WalletPayPals weltweit erste kontaktlose Mobile Wallet ist jetzt in ganz Deutschlandverfügbar. Mehr als eine Million Leute haben sich bereits für das Bezahlen mitPayPal im stationären Handel registriert. Die neue Funktion ist in der aktuellenVersion der PayPal-App für iOS und Android verfügbar. Mit einem einfachen Tippauf das Smartphone können Kund:innen überall dort sicher und bequem bezahlen, wokontaktlose Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden. Darüber hinaus können sie inrund 2.000 Partnerfilialen von den Deal-Week-Angeboten profitieren, sobald diesein der PayPal-App aktiviert sind. Erstmals liefert die PayPal-App damit einengebündelten Überblick über alle Online- und Offline-Einkäufe.PayPal Ratenzahlung To GoMit der neuesten Version der PayPal-App können Kund:innen jetzt auch im Geschäftin Raten zahlen - mit Ratenzahlung To Go. Die schnelle und flexible Finanzierunglässt sich jederzeit direkt in der App beantragen. Zur Auswahl stehen Laufzeitenvon 3, 6, 12 oder 24 Monaten - so lassen sich Einkäufe im Laden ganz einfach demeigenen Budget anpassen. Das neue Angebot ergänzt die beliebten "Späterzahlen"-Optionen im Online-Shopping."Warum bar bezahlen, wenn Bargeld sich nicht auszahlt? Wir wollen Deutschlandzeigen, dass es einen besseren Weg gibt, im Geschäft zu zahlen - mit dersicheren und einfachen kontaktlosen PayPal-Wallet mit der Option aufRatenzahlungen und der Deal Week, die Geld zurück in die Taschen unsererKund:innen bringt", sagt Jörg Kablitz, Managing Director für Deutschland,Österreich und die Schweiz bei PayPal. "Einige der beliebtesten Marken aus denBereichen Mode, Schuhe, Heimwerken, Möbel und Unterhaltung haben sich mit PayPalzusammengetan, um das Einkaufserlebnis im stationären Handel zurevolutionieren."Kablitz ergänzt: "Das ist die bislang größte Investition von PayPal in dieProduktentwicklung für unsere Kund:innen in Deutschland. Die Gespräche nachunserer Ankündigung im vergangenen Monat zeigen, dass dies ein Wendepunkt seinkönnte: der Moment, in dem Verbraucher:innen und Unternehmen bereit sind, echteAlternativen zum Bargeld zu nutzen."Pressekontakt:Matt Crowhurst (Englisch)PayPalmailto:mcrowhurst@paypal.com+44(0)797/1301.874Hendrik Stamm (Deutsch)Edelman GmbHmailto:paypal.presse@edelman.com+49(0)221/8282.8177