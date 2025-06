Überwältigend Institutionelle Nachfrage: Goliath Resources erhöht Finanzierung auf 24 Mio. CAD Erst vor wenigen Tagen hat Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) das mit 40.000 Metern größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte auf seinem Golddigger-Projekt angekündigt. Neun Bohrer sollten diese Saison die bereits gewaltige Surebet-Entdeckung noch einmal genauer erkunden und ausweiten. Obwohl Goliath ohnehin zu den wenigen, finanziell sehr stark ausgestatteten Explorern an der TSX Venture gehört, hatte man sich dann dazu entschlossen für diese und zukünftige Arbeiten über einen so genannten „Bought Deal“ noch einmal rund 20 Mio. CAD brutto aufzunehmen. Allerdings war die Nachfrage nach Bekanntgabe dieses Deals nach Aussage des Unternehmens gerade von institutioneller Seite so überwältigend, dass man die Finanzierung um noch einmal mehr als 4 Mio. CAD ausweiten „musste“!