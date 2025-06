Anixa Biosciences meldet Abschluss der Aufnahme in Phase-1-Studie zu Brustkrebs-Impfstoff

SAN JOSE, Kalifornien, 2. Juni 2025 - Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute den Abschluss der Aufnahme in die klinische Phase-1-Studie zu seinem Brustkrebs-Impfstoff bekannt. Dieser neuartige Impfstoff, der an der Cleveland Clinic konzipiert wurde, wird auch in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic entwickelt, und die Phase-1-Studie wird vollständig durch Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums (Department of Defense/DoD) finanziert.