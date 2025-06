Die DP World Tour kommt 2026 nach Kitzbühel

Kitzbühel (ots) - Alpines Golf-Highlight findet kommendes Jahr in Tirol statt.



Die DP World Tour, neben der PGA Tour die weltweit größte und

prestigeträchtigste Turnierserie im Profigolfsport, setzt ihre Erfolgsgeschichte

in Österreich fort: Nach der erfolgreichen Austragung auf Gut Altentann zieht

das Turnier 2026 nach Kitzbühel und setzt damit ein kraftvolles Signal für den

Golfsport und den Ganzjahrestourismus in Tirol.



"Die DP World Tour ist neben der PGA Tour die weltweit größte Turnierserie im

Profigolfsport. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in Kooperation mit

SalzburgerLand diese internationale Sportveranstaltung zu uns holen konnten und

mit Kitzbühel einen erfahrenen Partner mit exzellentem Golfangebot an unserer

Seite haben", erklärt Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung. "Mit

der Austragung im Frühsommer stärken wir die touristische Randzeit und setzen

den Weg in Richtung Ganzjahrestourismus konsequent fort. Gleichzeitig bringen

wir mit dieser Veranstaltung unsere alpine Landschaft über viele Stunden

prominent ins Bild."







freuen uns sehr, dass der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Austragungsort

der nächsten Austrian Alpine Open und somit Teil der DP World Tour wird. Mit

gleich vier Golfplätzen vor Ort zählt Kitzbühel zu den führenden Golfregionen im

Alpenraum. Der Golfsport ist eine strategische Stärke unserer

Sommerpositionierung, und mit gezielten Investitionen - etwa in den Bereichen

Golf und Bike - haben wir eine klare Qualitätsoffensive gestartet. Diese

verstehen wir auch als starken Schulterschluss zwischen Salzburg und Tirol."



Die Bedeutung des Events für die Region hebt auch Edwin Weindorfer, CEO von Golf

Enterprises und Veranstalter der Austrian Alpine Open, hervor: "Mit der DP World

Tour bringen wir nicht nur Spitzensport auf höchstem Niveau nach Kitzbühel,

sondern positionieren die Region auch als internationale Golfdestination mit

nachhaltigem Potential. Die Kombination aus sportlicher Exzellenz, traumhafter

Naturkulisse und erstklassiger Infrastruktur macht die Austrian Alpine Open zu

einem echten Highlight im Turnierkalender - für Profis und Besucher

gleichermaßen."



"Die Austrian Alpine Open als Teil der DP World-Tour für Kitzbühel - dem

Golfzentrum der Alpen - zu gewinnen, geht über ein sportliches Highlight hinaus.

Es ist ein großartiges Statement für die Zukunft von Kitzbühel als die alpine

Destination für das gesamte Jahr", sagt Dr. Christian Harisch, Obmann von Seite 1 von 2 Seite 2 ►





