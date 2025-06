Hensoldt-Aktie: Da ist das Blow-Off-Top! Jetzt droht Anlegern größte Gefahr

Zum Wochenauftakt dann die Eskalation. Für Hensoldt ging es zeitweise um 13 Prozent bergauf, nachdem die Ukraine am Wochenende Flugplätze tief im russischen Landesinneren attackiert hat. Das schärfte die Aufmerksamkeit der Anlegerinnen und Anleger für die Notwendigkeit einer funktionierenden Luftraumverteidigung. Gleichzeitig hob die US-Großbank JP Morgan ihre Kursziele für Renk und Hensoldt deutlich an und goss so zusätzliches Öl ins lodernde Kursfeuer.

Jetzt drohen hohe Verluste: Ein Blow-Off-Top wie aus dem Lehrbuch!

Doch Anlegerinnen und Anleger sollten ihre Euphorie zurückhalten. Der explosive Kursanstieg am Montag zeigt alle Anzeichen eines sogenannten Blow-Off-Tops. Diese gelten in der technischen Analyse als Verkaufssignale und führen in aller Regel zu beträchtlichen Kursverlusten und einem jähen Ende von Aufwärtsbewegungen. Wer jetzt noch einsteigt, riskiert sein Geld zu verlieren:

So enden Aufwärtstrends – mit einem lauten Knall!

Unter einem Blow-Off-Top versteht man einen explosionsartigen Kursanstieg, der von einem äußerst hohen Handelsvolumen begleitet wird, und das in einem Basiswert, der zuvor schon beträchtliche Kursgewinne verzeichnen konnte.

Blow-Off-Tops sind damit das bullishe Pendant zu Kapitulationen in Abwärtstrends. Während bei bearishen Kapitulationen eine Aktie zu jedem noch so niedrigen Preis auf den Markt geschmissen wird und ein Wert in kürzester Zeit massive Verluste erleidet, greifen Anlegerinnen und Anleger bei einer "Kapitulation nach oben", wie ein Blow-Off-Top sie darstellt, zu jedem beliebigen Kurs zu.

Anlegerpsychologisch sind Blow-Off-Tops der Inbegriff von FOMO (Fear of missing out), also der Angst etwas zu verpassen: Wer zuvor nicht eingestiegen war, ist es spätestens jetzt – womit einem Basiswert oder Markt in aller Regel die Käufer ausgehen, was zu sinkenden Kursen führt.

Eine Übertreibung wie aus dem Lehrbuch

Bei Hensoldt (und auch bei Renk) ist genau das am Montag passiert. Nachdem das Handelsvolumen in den vergangenen Wochen trotz steigender Kurse rückläufig und deutlich unterdurchschnittlich war, wurden zum Wochenauftakt allein im XETRA-Handel 3,2 Millionen Stücke umgesetzt.

Das war der höchste Wert seit Anfang März und lag um fast das Dreifache über dem Durchschnitt der zurückliegenden 3 Monate. Bei Renk betrug das Handelsvolumen mehr als das Doppelte des sonst üblichen Wertes von rund 1,7 Millionen Stücken. In beiden Werten waren die Kursgewinne zwischenzeitlich (fast) zweistellig – ein Blow-Off-Top wie aus dem Lehrbuch.

Eine Trendwende könnte unmittelbar bevorstehen

Bei Hensoldt spricht aus technischer Perspektive noch ein weiterer Umstand für eine Ende der Rallye und das Risiko einer scharfen Kehrtwende: Die Aktie schloss am Montag außerhalb der Bollinger-Range. Das ist eine statistisch äußerst seltene Anomalie und mündet in aller Regel in einer Kursreaktion gegen die vorherige Trendrichtung.

Mit RSI-Werten von 83 auf Wochen- und 86,5 Punkten auf Monatsbasis ist Hensoldt außerdem stark überkauft, während das neue Allzeithoch zum Wochenauftakt trotz eines mit 80,7 Zählern überkauften Tages-RSI technisch nicht durch höhere Notierungen im RSI und MACD bestätigt werden konnte. Hier liegen bearishe Divergenzen vor, was ebenfalls für eine baldige Trendwende spricht.

Fazit: Die Aktie könnte erneut um die Hälfte einbrechen!

Dabei ist das Abwärtspotenzial beträchtlich. Angesichts der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen fehlt es dem Papier an erprobten Unterstützungen, an denen es im Korrekturfall zu Kaufinteresse kommen könnte. Die 50-Tage-Linie liegt mit 70,12 Euro rund 30 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt. Ein Test der 200-Tage-Linie würde sogar eine Halbierung der Aktie bedeuten.

Da auch die inzwischen enorm hohe Unternehmensbewegung gegen weiter steigende Kurse spricht – für 2025 ist Hensoldt laut MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,1 bewertet, für 2026 mit 45,4 – sollten Anlegerinnen und Anleger dringend Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe erwägen. Wer dazu nicht bereit ist, hat die Möglichkeit, sich mithilfe von Put-Optionsscheinen gegen die eigene Aktienposition abzusichern.

Kein Interesse an Verkäufen und trotzdem absichern? So geht's!

Die hierfür passende Wahl ist aktuell der Put-Optionsschein UG4B9A, der über einen Basispreis von 100,00 Euro und eine Laufzeit bis zum 18. März kommenden Jahres bietet. Daraus ergibt sich ein tagesaktueller effektiver Hebel (Omega) von etwa 1,7. Das wirkt auf den ersten Blick bescheiden, liegt aber auch an der stark zugunsten von Call-Optionen verschobenen Optionskette sowie der hohen impliziten Volatilität. Seine potenzielle Explosivität hat UG4B9A auf dem Höhepunkt der Zollpanik bereits unter Beweis gestellt. Damals schoss der Put-Optionsschein auf mehr als 5,50 Euro. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fällte das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte die Hensoldt zum Laufzeitende oberhalb von 100,00 Euro notieren, verfällt UG4B9A wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu vermeiden, sollte die Position aufgelöst werden, wenn Hensoldt seinen Höhenflug wider Erwarten für längere Zeit fortsetzen könnte. In diesem Fall wäre der Tausch gegen einen Put mit einem dann höheren Basispreis angebracht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!