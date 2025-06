EMX verkauft generative Geschäftseinheit in Skandinavien gegen Bargeld und künftige Royalty-Beteiligungen

Vancouver, British Columbia, 2. Juni 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, den Verkauf seiner Betriebsplattform in Skandinavien an First Nordic Metals Corporation (TSX Venture: FNM; „FNM“), einen derzeitigen Partner von EMX und Betreiber mehrerer EMX-Royalty-Konzessionsgebiete in Schweden und Finnland, bekannt zu geben. Diese strategische Veräußerung beinhaltet die Infrastruktur, die Explorationsausrüstung und die Mitarbeiter von EMX in den skandinavischen Ländern. EMX betrachtet diese Transaktion als äußerst synergetisch, da sie die Betriebs- und Verwaltungskosten von EMX senken und gleichzeitig zusätzliche Betriebskapazitäten für FNM schaffen wird, um seine Projektbeteiligungen in Gold Line in Schweden und sein Goldprojekt Oijärvi in Finnland, an dem EMX Royalty-Beteiligungen hält, auszubauen. EMX wird außerdem Royalty-Beteiligungen an Projekten erhalten, die von FNM in einem Zeitraum von fünf Jahren organisch generiert werden.

Strategische Begründung und langfristige Vorteile

Diese Transaktion ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Straffung der weltweiten Betriebsaktivitäten von EMX und zur Senkung der Verwaltungskosten, während die positive Royalty-Exposition an den von Partnern finanzierten generativen Explorationsaktivitäten erhalten bleibt. EMX befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit der generativen Exploration in Skandinavien und hat in dieser Region ein breites Portfolio an Royalties aufgebaut, das EMX verbleibt. Darüber hinaus erhält EMX künftige Royalty-Beteiligungen an Projekten, die von FNM in einem Zeitraum von fünf Jahren organisch generiert werden. Diese Transaktion steht im Einklang mit den strategischen Zielen von EMX und stärkt die Betriebstätigkeit eines bestehenden Partners und Betreibers.

Vertragliche Rahmenbedingungen

Als Gegenleistung für den Verkauf erhält EMX über einen Zeitraum von zwei Jahren gestaffelte Zahlungen in Gesamthöhe von 3,25 Millionen SEK (ca. 335.000 US$). Die Zahlungen erfolgen zu gleichen Teilen in Form von Bargeld und Aktien von FNM.

Darüber hinaus wird FNM EMX in den nächsten fünf Jahren eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1 % auf alle neu generierten Projekte in Schweden und Finnland gewähren.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.