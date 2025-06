JPMorgan hebt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Matba schrieb gestern 09:37

Ich will nur mal was allgemeines loswerden. Ich finde die unterschiedlichen Positionen hier im Forum eigentlich sehr bereichernd – vor allem, wenn sie sachlich begründet also mit Fakten untermauert sind. Was allerdings zunehmend nervt, ist der Wechsel auf die persönliche Ebene. Wir haben alle keine Glaskugel zu Hause. Es gilt daher der alte Satz: Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen! Etwas mehr Toleranz und Respekt gegenüber anderen Meinungen und Sichtweisen wäre daher wünschenswert. Und selbst wenn da mal wirklich Unsinn steht, weil sich jemand verrechnet hat oder sich irrt, kann man das doch locker aushalten, ohne denjenigen persönlich anzugreifen oder irgendwelche niederen Absichten zu unterstellen. Letztlich hilft jeder Blickwinkel, um sich ein Gesamtbild zu machen.