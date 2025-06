Baader Bank belässt Datagroup auf 'Buy' - KKR-Gebot zu niedrig

Mantelexperte schrieb 19.03.25, 21:43

Ich habe gestern in Pliezhausen an der diesjährigen DATAGROUP-Hauptversammlung teilgenommen.



Im Rahmen der Generaldebatte gab es viel Kritik – unter anderem von Herrn Dr. Appel (ihn und seine Partnerin habe ich schon bei vielen Hauptversammlungen gesehen) und von Thorsten Grimm (Alleinvorstand der Allerthal-Werke AG und stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender bei der Falkenstein Nebenwerte AG).



Kritisiert wurde zum Beispiel die schlechte Kursentwicklung. Ein Aktionär wies diesbezüglich darauf hin, dass die DATAGROUP-Aktie bereits 2017 bei 40 Euro notierte. In den Folgejahren gab es zwar in der Spitze einen Kursanstieg auf 98 Euro, aber 2025 war die Aktie erneut für 40 Euro zu haben.



Ebenfalls kritisiert wurden die geringe Dividende in Höhe von einem Euro pro Aktie, der deutliche Anstieg der Schulden, der Rückkauf von 50.756 Aktien, von denen 14.000 Aktien am 5. Februar 2025 an Vorstandschef Andreas Baresel übertragen wurden sowie die Tatsache, dass am 18. März 2025 auch die Hauptversammlung der All for One Group SE stattgefunden hat. Eine solche Überschneidung von HV-Terminen gab es laut Herrn Dr. Appel bereits zum dritten Mal.



Darüber hinaus wollten Aktionäre erfahren, warum der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Hilgert sein Amt nicht selbst niedergelegt hat. Als Grund hierfür wurde mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sei, sein Amt niederzulegen.



Manfred Boschatzke (neues Aufsichtsratsmitglied) stellte sich den Aktionären vor. Ein Aktionär bescheinigte ihm eine hervorragende Kompetenz für die künftige Mitarbeit im DATAGROUP-Aufsichtsrat.



Herr Dr. Appel empfahl der DATAGROUP eine Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder.



Thorsten Grimm schlug die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie vor.



Aus meiner Sicht war die Rede des Vorstands zwar interessant, aber zu lang. Die Finanzkennzahlen und der Ausblick sind zufriedenstellend, aber nicht so gut, dass ich mittelfristig einen deutlichen Kursanstieg erwarte.



Bezüglich Aufträgen im Defense-Bereich führt der DATAGROUP-Vorstand zurzeit Gespräche. Allerdings gab es keine Prognose bezüglich künftiger Auftragsvolumina.



Viele Grüße

Mantelexperte