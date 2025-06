Aventis Energy ernennt Michael Mulberry in das Board of Directors 2. Juni 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Michael Mulberry in das Board of Directors des Unternehmen berufen wurde. …