Bürgerbeteiligung an Windrädern kommt

Holly013 schrieb 20.03.25, 10:54

Bevor man solche Scheiße erzählt, sollte man sich Informationen einholen. Atomkraftwerke kosten enorm viel Geld, Steuergeld. Frankreich hat eins verstaatlicht und hat nun 60 Milliarden Schulden übernommen. Zudem werden die Kosten dramatisch steigen, wie immer. Erst dem Wähler etwas für lau verkaufen, um dann die wahren Kosten später zu zeigen. Hat man in der Bankenkrise ja gesehen, erst waren es nur 3 Milliarden später wurden es immer mehr.

Selbst Experten sagen, dass es Jahre dauert, bis ein AKW von der Planung bis zum Betrieb Jahre braucht. AFD und CDU haben die Wähler verarscht. Die Entsorgung der Brennstäbe ist auch mit Milliardenkosten verbunden. Der angeblich billige Atomstrom ist ein Märchen, aber solange Dummdödel das glauben funktioniert eine Lüge.

Selbst die MINI AKW sind viel zu teuer wer will das bezahlen, ah ja der Staat, also wir. Atomstrom macht gerade mal noch etwa 6% aus, selbst die Länder die noch AKW planten rundernzurück. Frankreich hält noch daran fest, weil sie bei den Erneuerbaren gepennt haben. Kommt davon, wenn man Idioten wählt.

Selbst ein Herr Söder drohte mit Rücktritt, falls der Atomausstieg nicht bis 2022 kommt.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article13395920/Streit-um-Atomausstieg-Soeder-droht-mit-Ruecktritt.html

RWE selbst hält den Bau für unrealistisch. Länder, die noch AKW geplant haben, haben nur geplant, andere Länder haben ihre Pläne schon in die Tonne getreten.

Selbst China ist moderner und investiert in die Erneuerbaren und jetzt kommen unsere an und wollen wieder Kernkraft, lächerlich. Kernfusion ist auch bisher nur ein Traum.