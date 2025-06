AVANTGARDE Experts und Staffxperts sind jetzt YER Deutschland (VIDEO)

München (ots) - Ab sofort agieren AVANTGARDE Experts und Staffxperts gemeinsam

als YER Deutschland. Seit letztem Jahr sind die Personalspezialisten zu

einhundert Prozent Teil der YER Group, einem international tätigen

Recruiting-Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden. Nun gehen sie mit dem

Re-Naming den nächsten Schritt. Dank ihrer langjährigen Erfahrung bringen sie

ambitionierte Talente und erfahrene Expert:innen mit renommierten Unternehmen

aus Mobility, Tech und Energy zusammen. Schon jetzt sorgen die Partner mit ihrem

starken Firmenwachstum - das entgegen der schwächelnden wirtschaftlichen Lage

anderer Personalberater steht - für Aufsehen in der Branche. Ein Erfolg, der

sich auszahlt: YER Deutschland ist mit 121,6 Millionen Jahresumsatz 2024 direkt

in die aktuelle Lünendonk-Liste der 25 größten Zeitarbeitsunternehmen

Deutschlands eingestiegen.



YER Deutschland auf internationalem Wachstumskurs





"YER Deutschland markiert einen bedeutenden Meilenstein in unsererUnternehmensgeschichte. Ich bin stolz, dass wir innerhalb kürzester Zeit einbeeindruckendes Wachstum hingelegt haben - und das in einer unsicherenwirtschaftlichen Lage, in der viele andere Personaldienstleister mitrückläufigen Umsätzen zu kämpfen haben. Wir konnten jedoch innerhalb von nursechs Monaten unsere interne Mitarbeiterzahl von rund 200 auf 300 steigern.Dahinter steckt weit mehr als nur eine Zahl - es ist die Begeisterung, Energieund das Engagement eines gesamten Teams, das aus drei Unternehmenskulturenzusammengewachsen ist. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen künftig zumBenchmark für erstklassigen Recruiting-Service und die erfolgreiche Vermittlungakademischer Arbeitsrollen werden" , so Philipp Riedel (CEO YER Deutschland).Das Management-Team YER Deutschland setzt sich künftig aus CEO Philipp Riedel,CFO Michael Moser sowie den drei Geschäftsleitungsmitgliedern Alexander Wolff,Carsten Bornemann und Florian Gärtner zusammen. Gemeinsam mit dem Führungsteamder YER Group wollen sie die Expansion in Europa maßgeblich vorantreiben. " AlsTeil der international agierenden YER Group sind wir nicht nur in acht deutschenStädten präsent, sondern auch an Standorten in den Niederlanden, Belgien und denUSA vertreten. So bedienen wir die Bedürfnisse einer global vernetztenArbeitswelt und den Bedarf an hochqualifizierten Expert:innen noch besser. Dennwer heute die besten Talente gewinnen will, braucht Reichweite über dendeutschen Markt hinaus", ist Riedel überzeugt.YER Deutschland: Recruiting-Expertise für ZukunftsbranchenYER Deutschland verbindet tiefgreifende Marktkenntnis mit einem gewachsenen